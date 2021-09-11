Deniz buzları eriyince kutup ayıları yakın akrabalarıyla çiftleşmeye başladı

Kutup ayıları iklim krizinin bir sonucu olarak Arktik Denizi’ndeki buz kaybı nedeniyle hayatta kalabilmek için soy içi üremeye yöneldi.

The Royal Society adlı akademik dergide çarşamba günü yayımlanan bir araştırmaya göre soy içi üreme, 1995-2015 arasında Norveç’in Svalbard Takımadaları’ndaki kutup ayısı popülasyonunda genetik çeşitliliğin yüzde 10 azalmasına neden oldu.

Norveç Kutup Enstitüsü’nden bilim insanları, takımadanın kutup ayısı popülasyonundaki genetik eğilimleri gözlemlemek için 20 yıl boyunca ekoloji ve mühendislik verilerini inceledi.

Çalışmada, genetik çeşitlilik kaybının “Arktik Barents Denizi’ndeki hızlı deniz buzu kaybıyla” ilgili olduğu belirtildi.

Gen akışındaki düşüşe deniz buzunun kapladığı alanın azalması sebebiyle yaşanan habitat parçalanmasının neden olduğu, bunun da “odak örnekleme alanlarındaki yerel kutup ayılarının soy içi üremesinde artışla sonuçlandığı” ifade edildi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na (World Wildlife Fund -WWF) göre Barents Denizi, Arktik bölgesinde iklim krizine bağlı en hızlı buz kaybını yaşıyor.

Norveç Biyoekonomi Araştırma Enstitüsü’nden çalışmanın yazarı Simo Maduna, ABC News’a verdiği demeçte, “Genetik çeşitlilikte, popülasyon çok küçüldüğü zaman yakın akraba bireylerin çiftleşme ve yavru üretme şansının daha yüksek olacağını görürsünüz. Fakat bununla birlikte çekinik bazı özelliklerin artık popülasyonda gün yüzüne çıkma tehlikesi de oluşuyor” dedi.

Bu süper avcılar seyahat etmek, avlanmak, dinlenmek ve üremek için buza bağlı. Çoğunlukla deniz buzu üzerinde dolaşır ve nadiren kıyılara çıkarlar.

Nisanda yapılan bir başka çalışmada da iklim krizinin süper avcıların beslenmelerini değiştirdiğine işaret edilmişti.

Kutup ayıları zamanlarının yarısından fazlasını yiyecek bulmak için harcar fakat fok avlama fırsatları azaldığı için aç hayvanlar deniz kuşları ve bu kuşların yumurtalarını aramak zorunda kalıyor.