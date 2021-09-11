Orgazmın burun tıkanıklığına iyi geldiğini tespit eden araştırmaya Ig Nobel ödülü verildi

Dünyaca ünlü Nobel Ödülleri’nin bir parodisi olarak düzenlenen Ig Nobel Ödülleri sahiplerini buldu.

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 31. Ig Nobel Ödülleri, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle perşembe günü çevrimiçi düzenlendi.

Almanya’da çalışan Olcay Cem Bulut ve araştırma arkadaşları Dare Oladokun, Burkard Lippert ve Ralph Hohenberger, orgazmın burun tıkanıklığına iyi geldiğini tespit ettikleri araştırmayla tıp dalındaki ödülün sahibi oldu. 18 çiftin katıldığı çalışmada orgazmdan sonra yaklaşık 60 dakika boyunca burundan nefes alıp vermede iyileşme gözlemlendi.

Taşıma alanındaki ödülse veteriner hekim Robin Radcliffe ve araştırma ekibine verildi. Ekip, hayvan koruma çalışmalarında gergedanların hava yoluyla taşınırken ayaklarından bağlanıp aşağı sarkıtılmasının sağlık açısından daha iyi bir yöntem olduğunu ortaya çıkaran bir çalışma yapmıştı.

Fransa’da çalışan Pavlo Blavatskyy ise siyasetçilerdeki obeziteyle yönettikleri ülkedeki yolsuzluk oranı arasındaki muhtemel ilişkiye dair incelemesiyle ekonomi ödülünü aldı.

Barış ödülü ABD’deki Utah Üniversitesi’nden Ethan Beseris, Steven Naleway ve David Carrier’a verildi. Araştırmacılar, sakalın yüzü koruma işlevi olduğunu belirten bir çalışma yapmıştı. Araştırmada sakal bırakmanın yüzün zayıf bölgelerinde darbelere karşı koruyucu bir tabaka oluşturduğu ifade edilmişti.

Biyoloji dalındaki ödülse insanlar ve kediler arasındaki iletişim üzerine çalışan Susanne Schötz’e verildi. Schötz, yıllardır kedilerin farklı durumlarda farklı bilgileri paylaşmak için çıkardığı sesleri bilinçli şekilde değiştirdiğine dair bir hipotez üzerinde çalışıyordu.

Ekoloji ödülü de kaldırımdan çiğnenmiş sakızları toplayıp genetik analizden geçirerek içindeki bakterileri inceleyen araştırmacılar Leila Satari, Alba Guillén, Àngela Vidal-Verdú ve Manuel Porcar’a takdim edildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından takdim edilen Nobel Ödülleri’nin ise ekimde verilmesi planlanıyor.