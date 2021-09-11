Çin’de 25 COVID-19 vakası daha tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte ülkede 25 yeni tip koronavirüs vakası kaydedildiğini açıkladı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, yeni vakalardan sadece birinin yerel bulaştan kaynaklandığı, kalan vakaların ise yurt dışından gelenlerde rastlandığı belirtildi.

Komisyon, teyitli vaka olarak saymadığı 21 yeni asemptomatik kişinin olduğunu bunların beşinin yerel bir şekilde enfekte olduğunu duyurdu.

Çin’de bir gün önceki vaka sayısı 17 olarak açıklanmıştı.

Yerel vakaların kaydedildiği Putian kentinde ulaşım askıya alındı

Son 24 saatte kayda geçen yerel vakanın ve asemptomatik olan diğer vakalardan dördünün güneydeki Fujiyan eyaletinin Putian kentinde tespit edildiği belirtildi.

Yerel devlet gazetesi People’is Daily, Putian kentinde, eyaletler arası yolculuk yapan otobüsler ve şehrin içindeki toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin cumartesi günü itibarıyla askıya alındığını bildirdi.

Çin’de pandeminin başından bu yana toplam 95 bin 153 COVID-19 vakası ve 4 bin 636 can kaybı kayda geçti.