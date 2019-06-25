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Deneyimli Televizyoncu Meryem Özkurt yeniden BRT’ye müdür oldu

25 Haziran 2019
Meryem Özkurt

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun BRTK Müdürlüğü’ne atadığı isim ikinci kez Meryem Çavuşoğlu Özkurt oldu.

Temmuz 2018’de BRTK Müdürlüğü’nden istifa eden tecrübeli televizyoncu Özkurt, yeniden görevinin başına getirildi.

Kıbrıs doğumlu olan Meryem Özkurt Çavuşoğlu, üniversite eğitimine İstanbul’da devam etti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesin’den 1988 ‘de mezun olan Özkurt, aynı yıl içerisinde TRT’de televizyonculuk hayatına ilk adımı attı.

Özel televizyon kanallarını kurulmasıyla birlikte 1992 yılında Show TV’de yönetmen olarak yeni görevine başladı. 1993’te TGRT’ye transfer olan Özkurt, uzun yıllar çalıştığı kanalda özel görevlendirme ile yayın sorumlusu olarak Reuters’ in Londra merkezinde bulundu.

2004’te Star TV’ye geçiş yapan deneyimli televizyoncu Özkurt, 2009 yılına geldiğinde ise meslek hayatına başladığı TRT’de kariyerine devam etti.

TRT 1 Ana Haber yönetmenliğini yapan Özkurt, TRT 2’yi haber kanalına dönüştüren ekip içerisinde yer aldı ve 2010’da TRT Haber İstanbul Müdürü olarak yeni görevine atandı.

2013’da TRT İstanbul Müdür Yardımcısı olan Özkurt’un, 2016’da BRTK Müdürü olarak ataması gerçekleşti. Kıbrıs’a dönen Özkurt iki yıl boyunca BRT Genel Müdürü olarak görevini sürdürdü.

(BRT)

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