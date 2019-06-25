Burun buruna girdiler: 4 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün , saat 18:00 sıralarında, Dilekkaya – Kırıkkale Anayolu üzerinde, Özlem Eşmener (K-28), yönetimindeki NB 027 plakalı araç ile Dilekkaya istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin Savaş Kara (E-55) yönetimindeki GY 817 plakalı araç ile çarpıştılar.

Çarpışma sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 817 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülşen Kara (K-47) ve Fatih Atagül (E-32) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.