DÖVEÇ GROUP 2. KIBRIS TÜRK KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİNE KATILDI

Londra’da düzenlenen “2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali”, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere Kıbrıs Türk kültür ve sanatıyla dolu bir gün yaşattı.

Londra’da ikincisi düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.

İngiltere’de yaşayan çocuklara ve gençlere Kıbrıs Türk kültürü ve sanatının tanıtılmasını ve yaşatılmasını amaçlayan festival, Kuzey Lee Valley Athletics Centre’de gerçekleşti.

Bu sene oldukça yoğun katılımcı sayısı ile dikkat çeken 2.Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivaline Döveç Group’ta ödüllü projeleri ile katılım gösterdi. Döveç Group Direktörü Burçin Döveç festivalin kendileri için çok büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgularken, bu özel festivalde mevcut ve potansiyel müşterilerle bir araya gelmenin, yeni projeler üzerine konuşmanın önemine değindi. Döveç ayrıca Festival süresince stantlarını ziyaret eden ve yoğun ilgi gösteren Tüm Kıbrıs Türklerine ve Kıbrıs Hayranlarına teşekkür etti.