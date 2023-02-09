Demirel: Tedirgin bekleyiş sürüyor. Velilerle birlikteyiz, onlara destek olmaya çalışıyoruz

Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, deprem sonrası Adıyaman’da KKTC kafilesinin de kaldığı İsias Otel’de sürdürülen arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte tedirgin bekleyişin de sürdüğünü belirterek “velilerle birlikteyiz, onlara destek olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel BRT’ye yaptığı açıklamada, “bu konuda bir uzman değilim ama bu inşaatın yapımında büyük sıkıntılar var, bu kadar ağır bir deprem olmasaydı bile, yerle bir olabilecek bir binaydı.” ifadelerini kullandı.

Kayıplarla ilgili resmi açıklamalara itibar edilmesini isteyen Fatma Demirel, ailelerin buradaki tedirgin bekleyişinin sürdüğünü ifade ederek “velilerle birlikteyiz, onlara destek olmaya çalışıyoruz.” dedi.