Altuğra: Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza destek vereceğiz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Altuğra: Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza destek vereceğiz

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra BRT’de katıldığı programda Deprem Kayıp Çağrı Merkezi’ni oluşturduklarını anımsattı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra BRT’de katıldığı programda Deprem Kayıp Çağrı Merkezi’ni oluşturduklarını anımsattı.

Bakan İzlem Gürçağ Altuğra, “Depremde ulaşılmayan, kayıpları olduğu düşünen vatandaşlarımız 05391190727 nolu telefona ulaşsınlar “ dedi.

Bakan Altuğra, Adıyaman’daki 30 kişilik sağlık ekibin soluksuz çalışmalara devam ettiğini kaydederek, Bakanlık olrak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu malzemeleri bölgeye göndermeye devam edeceklerini belirtti.


Altuğra “11 kolilik bir sağlık malzemesi hazırladık, bugün ilk seferde bölgeye göndereceğiz “ dedi.

Depremin ardından psikolojik desteğe ihtiyaç duyulacağını da belirten Bakan Altuğra, “Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı olarak psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın bizzat evlerine giderek destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

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Tags:depremdestekİzlem Gürçağ Altuğrapsikoloji
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