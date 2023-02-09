KTTO: Destek ve yardımlarımız devam edecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden zarar görenlere destek ve yardımın devam ettiğini açıkladı.

KTTO’dan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, ilk aşamada kendi sosyal sorumluluk fonundaki 500 bin Türk Lirası’nı AFAD’a aktardığı belirtildi.

KTTO üyelerinin de AFAD nakdi yardım hesaplarına 2 milyon 80 bin Türk Lirası bağışta bulunduğu belirtilen açıklamada, KTTO’nun temin ettiği ve üyelerinden sağlanan 1050 battaniye, 540 bot, 82 soba ve 9 koli kışlık giyeceğin de Türkiye’ye gönderildiği kaydedildi.

KTTO’nun yardım kampanyasının sürdüğü belirtilen açıklamada, malzeme yardımları ve nakit desteklerin, yetkili makamların yönlendirmeleri dikkate alınarak gerekli yerlere ulaştırılmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu yardımların depremzedelerin hayata tutunmasına katkıda bulunması başlıca dileğimizdir. Bu büyük felaketin acısını dayanışmamız sayesinde azaltabileceğimizin bilincindeyiz ve bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz. Büyük depremde yaralananlara acil şifalar diler, hayatlarını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Hepimizin başı sağ olsun.”