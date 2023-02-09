Suriye’de deprem felaketinin dördüncü günü

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’in açıkladığı rakamlara göre ülkede deprem kaynaklı toplam can kaybı 3 bin 162 oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde pazartesi günü meydana gelen iki şiddetli deprem, Türkiye ve Suriye’de en az 16 bin kişinin ölümüne yol açtı.

7.7 Mm büyüklüğündeki ilk depremin üzerinden 24 saat geçmemişken 7.6 Mw büyüklüğünde yeni bir sarsıntıyla yıkım daha da arttı.

Sarsıntılar Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazekiye, Tartus ve Rakka illerinde de etkili oldu.

Suriye’de muhalefetin çatı örgütü Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ülkenin kuzeyinde depremden etkilenen yerleri afet bölgesi ilan etti.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’in açıkladığı rakamlara göre ülkede deprem kaynaklı toplam can kaybı 3 bin 162 oldu.

İsyancıların kontrolündeki bölgelerde enkaz altında kalan insanları kurtarma çalışmalarına öncülük eden Beyaz Baretliler, yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığını belirtirken, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

İç savaş, yardım çalışmalarını da engelliyor

Suriye’de 11 yıldır devam eden iç savaştaki bombardımanlar hastaneleri yerle bir etti, ekonomiyi çökertti ve elektrik, yakıt ve su sıkıntısına yol açtı.

Depremden önce dahi ülkenin her bölgesine yardım ulaştırmak siyasi ve lojistik engeller nedeniyle zorken, şimdi bu sorunlar daha da büyüdü.