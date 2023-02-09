Muhammet Aydın: Bilinçli hareket edin. Burası tahmin ettiğiniz gibi bir durumda değil

Arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için Kıbrıs’tan Hatay’a giden Muhammet Aydın yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın’ın yaptığı paylaşım şöyle;

Bilinçli hareket edin lütfen. Gelip dönenler var. Ve gelip dönen her kişi aslında hem zamana karşı ve hem de onlarca zorluğa karşı verilen toplam mücadeleyi sekteye uğratıyorlar.

Dün gece Girne Liman’dan Hatay Kırıkhan’da kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktım. Şuan durum sandığınız gibi değil, inanın. Planım burada yardımcı olabildiğim kadar yardımcı olmak ve yurda dönmek.

Bakın yazıyorum özellikle gelmek isteyenler burası hem psikolojik açıdan hem daha birçok açıdan tahmin ettiğiniz gibi bir durumda değil.

Özellikle kendi istihkaklariniz temel ihtiyaçlarınızı getirin. Sonra kurtarma ekiplerine Yük olmaya başlıyorsunuz.

Uyku tulumu, kazı yapmak için portatif alet edavat, TERMAL İÇLİK, baş feneri, halat, uzun ömürlü piller, iletişim araçları için powerbanklar, kesici alet edavatlar, iç çamaşırı, çoraplar ve ihtiyaç duyulması halinde başka kişilerede vermek için bazı temel ısınma kıyafetleri ve dahasini yanımda getirdim. Kim gelmek isterse bazı şeyleri göze alarak gelsin. Gerçek hiç öyle tahmin ettiğiniz gibi değil.

