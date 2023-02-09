Köpük tespit etti, 60 yaşındaki kadın 77 saat sonra kurtarıldı

Türkiye’de Malatya’da arama kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, eğitimli köpek “Köpük”ün tepki vermesinin ardından 6 katlı bir binanın birinci katında olduğu belirlenen 60 yaşındaki Meral Nakır’a, 20 saatlik bir çalışma ile ulaşarak depremden 77 saat sonra canlı kurtarmayı başardı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıktığı kentlerden olan Malatya’dan bir iyi haber geldi.

Van’dan gelen arama köpeği “Köpük”ün canlı taraması yaptığı Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’ndeki Hayat Sitesi’nde bir canlı tespit edildi.

20 saat süren çalışma

Ekipler 6 katlı binanın birinci katında mutfakta kanepelerin arasında kaldığı belirlenen Meral Nakır ile ses teması kurdu. Yaklaşık 20 saat süren çalışmalar ile üstten bloklar delinerek bulunduğu yere doğru oyuk açıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Meral Nakır, 77 saat sonra enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Oluşturulan hayat koridorunda elden ele taşınan Nakır, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve 20 saat boyunca aralıksız çalışan ekipler, Meral Nakır’ı çıkardıktan sonra birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Arama kurtarma çalışmalarında, asker, polis, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri görev yaptı.

Köpük 6 kişinin kurtarılmasını sağladı

Meral Nakır’ın kurtarılmasında Van’dan Malatya’ya gelen arama köpeği Köpük fayda sağladı. 2 gün boyunca aynı enkazda görev yapan Köpük, toplamda 6 kişinin canlı olarak kurtarılmasında rol oynadı.

Son olarak Hayat Sitesi’nde Meral Nakır’ın bulunduğu noktada tepki veren Köpük, ekiplerin çalışmalarını orada yoğunlaştırmasını sağladı. Saatler süren çalışma sonrasında Nakır sağ çıkarıldı. (DHA)