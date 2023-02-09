Emekli öğretmen Atay Arkan ve eşi Fatma Arkan hayatını kaybetti

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden Atay Arkan ve eşi Fatma Arkan hayatını kaybetti.

KKTC’den Hatay Antakya’ya eşi ile birlikte tatile giden Atay ve Fatma Arkan çifti Saray Otel enkazından sağ çıkarılamadı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

Başbakanlık, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrasında Hatay’daki Saray Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında KKTC vatandaşı Fatma Arkan ve eşi Atay Arkan’ın cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Hatay’daki Saray Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşları FATMA ARKAN ve eşi ATAY ARKAN’ın cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu kayıplarla Türkiye genelinde kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayısı 12’ye yükselmiştir.”