Demir ve boru çaldılar

Lefkoşa Haspolat’ta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yaşları 17 ile 18 arası değişen 4 kişi tutuklandı, Mahkemeye çıkarılan zanlılar 3 gün poliste tutuklu kalacak

Eniz Orakcıoğlu

Lefkoşa’da yaşları 17 ile 18 arası değişen 4 kişi bina açma, sirkat ve kasti hasar suçlaması ile tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzuruna çıkarıldılar. Olayda 4 kişi

Haspolat’taki bir ambarın kapısı üzerindeki asma kilidi çekiç ile kırıp su tesisatında kullanılan demir parçalarını ve galvaniz boruları çaldılar.

Demir parçaları ve galvaniz boru çaldılar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayın 24 Ağustosta saat 20,00 ile 20,30 saatleri arasında meydana geldiğini söyleyerek, Haspolat’a sakin 19 yaşındaki İ.A., 18 yaşındaki U.Ç ve 17 yaşlarında olan S.A. ve M.G. tarafından Haspola’taki bir ambarın kapı kilidinin kırılarak demir parçalarını ve galvaniz boruları çaldıklarını anlattı. S.A’nın olay mahalinde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Soruşturma Memuru Kanteper, diğer 3 kişinin ise mahkeme emri gereği tutuklandıklarını aktardı.

Olay mahalinde araçları bulundu

Zanlıların gönüllü ifadeleri bulunduğunu ve suçlarını kabul ettiklerini belirten Kanteper, S.A’nın kullanımında olan ve olay mahalinde tespit edilen GZ 465 plakalı van araç içerisinde yapılan aramada araç içerisinde bina içinden ve bina dışından aldıkları malzemeleri ile asma kilidi kırdıkları çekicin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

3 gün tutuklu kalacaklar

Polis memuru Mehmet Kanteper soruşturmanın yeni başladığını, bölgede başka sirkat ve bina açma olaylarının olduğunu ve zanlıların bu olaylarla ilgili olup olmadıklarının da araştırılacağını söyleyerek, soruşturmanın selameti için zanlıların poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Hazal Hacımulla konu ile ilgili yaptığı değerlendirme doğrultusunda zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.