Yasa tam anlamı ile uygulanmıyor

Bağımlıların tedavi edilerek topluma kazandırılması amacıyla hazırlanmış olan Denetimli Serbestlik Yasasının işleyişinde ciddi sorunlar olduğunun altını çizen Prof. Dr Çakıcı, uyuşturucu ile ilgili eğitim programının okullarda uygulanmaması sebebi ile uyuşturucu kullanımı her yıl artarak bugün korkunç bir boyuta geldiğinin altını çizdi

YASANIN İŞLEYİŞİ SIKINTILI: Denetimli Serbestlik Yasası’nın mimarı Psikiyatrist Prof. Dr Mehmet Çakıcı, bağımlıların tedavi edilerek topluma kazandırılması amacıyla hazırlanmış olan Denetimli Serbestlik Yasası’nın doğru bir adım olmasına rağmen işleyişi ve denetleme anlamında sıkıntıları olduğunu ifade etti

SADECE İSPATİ VÜCUT YAPILIYOR: Çakıcı, uygulanması gereken maddeler içerisinde sadece ispati vücudun yapıldığını ama yasanın amacının kişilerin tedavi edilebilmesi olduğunu aktararak, Denetimli Serbestlik Kurulunun tam anlamı ile çalışmadığını psikiyatrist raporu istenmediğini, Sosyal Hizmetlerde kıdemli memur yerine kontrollerin normal memurlar tarafından yapıldığını söyledi

TEDAVİ MERKEZİ ŞART: Rehabilitasyon ve tedavi merkezinin eksikliğinin ülkemiz için çok önemli bir eksiklik olduğunu ve bağımlıları yatılı tedavi edebilecek bir merkezimizin olmadığını söyleyen Çakıcı, laboratuar olmadığı ve yandığı için ise her 15’de 1 yapılması gereken kan ve idrar tahlillerinin tam anlamıyla yapılamadığını ifade etti

Eniz ORAKCIOĞLU

“Denetimli Serbestlik Yasasının” büyük bir heyecanla meclisten geçmesinin ve yürürlüğe girmesinin ardından 2 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen yasanın halen işleyişinde sorunlar yaşanıyor.

Mecliste 16 Mayıs 2016 tarihinde oybirliği ile kabul edilen ve 27 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe giren uyuşturucu madde kullanıcıları ve bağımlıları hakkında Denetimli Serbestlik Yasası’nın uygulanmasında ciddi sorunlar yaşanıyor.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı, eski milletvekili ve Denetimli Serbestlik Yasası’nın mimarı Psikiyatrist Prof. Dr Mehmet Çakıcı, Kullanıcı ve bağımlıların tedavi edilerek topluma kazandırılması amacıyla hazırlanmış olan Denetimli Serbestlik Yasası’nın doğru bir adım olmasına rağmen işleyişi ve denetleme anlamında sıkıntıları olduğunu ifade etti.

“Yasanın işleyişinde sıkıntılar var”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı, eski milletvekili ve Denetimli Serbestlik Yasası’nın mimarı Psikiyatrist Prof. Dr Mehmet Çakıcı, KKTC Meclisi tarafından 16 Mayıs 2016 tarihinde oybirliği ile kabul gören ve 27 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe giren uyuşturucu madde kullanıcıları ve bağımlıları hakkında Denetimli Serbestlik Yasası’nın işleyişinde sıkıntılar oldu aktardı. Yasa ile ilgili bir problem olmadığını fakat işleyişi noktasında birçok yerde problem olduğunu belirten Çakıcı, Denetimli Serbestlik Kurulunun da tam anlamı ile çalışmadığın aktardı.

“Yasada kişinin yapması gereken 5 ödevi var”

Denetimli Serbestlik yasasında Denetimli Serbestlikten yararlanacak olan kişilerin 5 ödevi olduğunun altını çizen Çakıcı, Yasanın temel özelliğinin hastanın tedavi ve rehabilite edilmesi olduğunu vurguladı. Rehabilitenin kişiyi topluma geri kazandırmak anlamına geldiğini ve rehabilite olmanın illaki yatılı tedavi anlamına gelmediğini söyleyen Çakıcı, Denetimli Serbestlik Yasası altında adli olaylar kapsamında olan kişilerin birçoğunun ayaktan tedavi ve rehabilite edilebileceğini kaydetti.

“Tedavi merkezinin olmaması önemli bir eksiklik”

Ayaktan tedavinin dışında yatılı olarak tedavi edilmesi gerekenlerinde olduğunu belirten Çakıcı, bu noktada ülkemizde büyük eksiklik olduğunu, bağımlıları yatılı tedavi edebilecek yatılı yerlerimiz olmadığının altını çizdi. Rehabilitasyon ve tedavi merkezini eksikliğini yasanın eksikliği olmadığını söyleyen Çakıcı, Rehabilitasyon ve tedavi merkezinin eksikliğinin ülkemiz için çok önemli bir eksiklik olduğunu ve bütün hastalar için geçerli olduğunu aktardı.

“15 günde bir denetleme yapılmalı”

Yasanın 1’inci ödevinin kişilerin tedavisi olduğuna dikkat çeken Çakıcı, Denetimli Serbestlikten yararlanacak kişilerin 15 günde bir devlette veya özelde psikiyatristler tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanında kişilerin yine 15 günde bir Sosyal Hizmetlerde kıdemli bir memur tarafından kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Çakıcı, Sosyal Hizmetlerde kıdemli memur sayısının az olmasından dolayı kişileri normal memurların da denetleyebildiğini ve bunun yasanın uygulanması noktasında eksiklik olduğunu belirtti.

“Tahliller yapılamıyor”

Yasada geçen 3’üncü görevin kişinin her 15 günde bir devlet hastanesinde ve devlet laboratuarında kan ve idrar tahlili yaptırması olduğunu söyleyen Çakıcı, bu bağlamda da sorunlar olduğunu doktor raporlarının istenmediğini, laboratuar olmadığı ve yandığı için kan ve idrar tahlillerinin tam anlamıyla yapılamadığını ifade etti.

“Tek uygulanan ispati vücut”

Psikiyatrist Prof. Dr Mehmet Çakıcı, bir diğer yani 4’üncü şartın kişinin ayda birkaç kez eğitime gitmesi olduğunu aktararak, henüz bu bağlamda kimsenin eğitim gerekçesini yerine getirmediğini söyledi. Son olarak ise kişinin haftada bir gün poliste ispati vücut yapması gerektiğini anlatan Çakıcı, tek uygulanan ödevin de bu olduğunu kaydetti. Çakıcı, Denetimli Serbestlik Kurulunun sadece polis raporunu değerlendirmeye aldığının altını çizerek, hal böyle olunca yasadan istenilen ve beklenilen verimin alınamadığını aktardı.

“Amaç ispati vücut değil, tedavi”

Yasanın amacının insanların haftada bir polise gidip ispati vücut yapması olmadığını söyleyen Çakıcı, amacın kişilerin tedavi edilebilmesi olduğunu ifade etti. Denetimli Serbestlik Kuruluna bu noktada büyük iş düştüğüne dikkat çeken Çakıcı, kişilerin buna bağlı olarak denetlemesi ve izlemesi gerektiğini belirtti.

“Yasanın işleyişinin takibi yapılmıyor”

Yasanın işleyişinin ve takibinin yapılmadığını aktaran Çakıcı, bu konuda hem önceki hem de şimdiki hükümet zamanında Başbakanlık müsteşarları ile konuştuğunu ve bu noktadaki sıkıntılar aktardığını söyledi. Özellikle hastaların takip edilmediğini gerekli mercilere ilettiğini söyleyen Çakıcı, rapor talep edilmemesi dolayısıyla takip ettikleri 200 hastadan 2 veya 3 kişinin rapor talep ettiğini aktardıklarını da söyledi.

“Her yıl kullanımda, bağımlılık da artıyor”

Çakıcı, uyuşturdu kullanım vakalarının ve bağımlıların artmasının sebebinin, tedavi merkezinin olmaması ve uyuşturucu kullanan kişilerin tam anlamı ile tedavi edilememesi olduğunu ve yatılı tedavi yapılamaması ve kişinin uzun süreli rehabilitasyona tabi tutulamamasının da etkisi olduğunu savundu. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte eğitim programı hazırlamalarına ve Milli Eğitime vermelerine rağmen halen okullarda bu program uygulanmadığını vurgulayan Çakıcı, “2 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığına verilen bu müfredat halen daha uygulanıp uygulanmayacağı düşünme aşamasındadır. Dolayısıyla eğitim programı uygulanmadığı için ve mantalitenin narkotik şubenin yakaladığını cezaevine göndermek olmasından dolayı uyuşturucu kullanımı her yıl artarak bugün korkunç bir boyuta gelmiştir. Tedaviniz, eğitiminiz yoksa uyuşturucu kullanımının artması da olağandır. İstatistikler maalesef ki her yıl kullanımın gençlerde ve diğer kesimlerde arttığını gösteriyor. Kullanımın yanında bağımlıların sayısı da günde güne artıyor” dedi.