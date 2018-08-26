Felaketin eşiğinden döndüler

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu İnönü kavşağında dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Eniz Orakcıoğlu

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu İnönü kavşağında dün saat 12,40 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza, Besime Ayşe Ada yönetiminde olan GV 081 plakalı araçla İnönü istikametinden Nergisli istikametine doğru geçiş yapacağı sırada Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Ali Tütüncü yönetimindeki 09 F 1557 plakalı aracın önünü kesmesi sonucu meydana geldi.

6 kişi yaralandı

Kaza sonucu yaralanan GV 081 plakalı araç sürücüsü 34 yaşındaki Besime Ayşe Ada, aynı araçta yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki Meliz Ada, 09 F 1557 plakalı araç sürücüsü 41 yaşındaki Ali Tütüncü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Ülkü Tütüncü, 12 yaşındaki Avni Tütüncü ve 7 yaşındaki Duru Tütüncü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.