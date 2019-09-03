Demir çubuklu “işgal”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 180 günde bitmesi beklenen 41 yeni muhtarlık binasının, 240 günü geride kalmasına rağmen tamamlanamamasının gerekçelerini Havadis’e anlattı

SALDIRDI: Gürcafer, yetkililerin Mağusa’daki muhtarlık binasının yapılacağı hali araziye gittiklerinde, arazinin Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından işgal edildiğini gördüklerini belirtti. Gürcafer, Gürcan’ın araziye girmeye çalışan görevlilere demir çubukla saldırdığını iddia etti

İTİBARI İKİ PARALIK: Gürcafer: Devletin görevlilerini demir çubuklarla kovalayıp araziden kovan birine karşı, devlet otoritesi sağlanamadı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Devletin itibarı iki paralık oldu. Buna nasıl müsaade ederler, anlayamıyorum

“PABUÇ BIRAKMAZ”: Gürcafer: İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın kimse kırılmasın ve herkesin gönlü olsun diye iyi niyetle hareket ettiğini düşünüyorum . Ama benim tanıdığım Ayşegül Hanım kuru gürültüye pabuç bırakacak biri değil ve olmamalıdır

“MÜTEAHHİT ZORDA”: Gürcafer: Müteahhitler sıkıntı içinde. Hükümet değişikliği nedeniyle bir müddet beklenmesi normal, bunun da farkındayız. Ama müteahhit de bir buçuk senedir para almıyor. Bu şekilde nereye kadar devam edebilir?

Pınar BARUT

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın, muhtarlıkların sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmenin İçişleri Bakanlığı’nın görevleri arasında olduğunu ve projenin 180 gün de tamamlanması gerektiğini söyleyerek imzaladığı 41 yeni muhtarlık binası projesinde, binaların yapılacağı araziler konusundaki sıkıntılar bitmiyor.

İçişleri Bakanlığı ve Asin İnşaat arasında Ocak 2019’da imzalanan anlaşmaya göre, altı ayda tamamlanması beklenen 41 yeni muhtarlık binasının, sekiz ay geride kalmasına rağmen, 25’i halen yapım aşamasında, 12’sinin ise inşaatına dahi başlanamadı.

Konuyla ilgili Havadis’e konuşan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, krizin sadece arazi teslimlerinde yaşanan sıkıntılardan ibaret olmadığını, müteahhitlerin de yaklaşık bir buçuk yıldır para alamadıklarını söyledi.

Gürcafer “On iki tane muhtarlık binası için yer sorunu yaşanması problemin bir boyutu. Ama bir buçuk yıldır para alamayan müteahhitler de sıkıntının bir başka ayağını oluşturuyor. Bu şekilde nasıl devam edebilirler?” diye sordu.

Gürcafer: Yetkilileri demir çubuklar savurarak kovdular

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İçişleri Bakanlığı ile Asin İnşaat arasında sene başında imzalanan ve altı ayda tamamlanması taahhüt edilen, 41 yeni muhtarlık binası yapımının, sekiz ayı geride bırakmasına karşın tamamlanamaması, hatta bazı inşaatların yapımına dahi başlanamaması konusunda “Devlet ciddiyetine yakışmıyor” eleştirisinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta merkez kaymakamı ve ilgili müteahhitle toplantı yaptıklarını, toplantıda on iki muhtarlık binasının yapımı ile ilgili yaşanan yer teslimi sorunlarının gündeme geldiğini, bu yerlerden birinin de Mağusa’daki hali arazi içinde olduğunu söyleyen Gürcafer, Elektrik Kurumu eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın araziyi yasa dışı şekilde işgal ettiğini öne sürdü.

Gürcan Erdoğan’ın, araziyi devralmak için bölgeye giden yetkilileri, araziden söktüğü demir çubukları üstlerine savurarak kovaladığını söyleyen Gürcafer “Ben devlet olsam, gider o kişiyi söker atarım araziden. Ama ben devlet değilim. Devletin yapması gerekeni yapması lazım” dedi.

“Devletin itibarını korumaları lazım”

Muhtarlık binası yapılması planlanan Mağusa’daki hali arazi için, arazinin yan tarafından evi bulunduğu gerekçesiyle ‘Burası benimdir’ dediğini iddia ettiği Elektrik Kurumu eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın bu hakkı nereden bulduğunu soran Gürcafer, buna boyun eğen bir devlet anlayışının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Hakkı olmadığı halde, devletin görevlilerini demir çubuklarla kovalayıp hali araziden kovan birine karşı, devlet otoritesinin sağlanamadığını belirten Gürcafer olayı sert bir dille eleştirerek “Devletin itibarı iki paralık oldu. Buna nasıl müsaade ederler, anlayamıyorum” dedi.

“Sayın Bakan kuru gürültüye pabuç mu bırakacak?”

Mağusa’daki, muhtarlık binasının yapılacağı hali arazi konusunda yaşananlardan sonra, devletin yeni bir yer arayışı içine girmesinin yanlış olduğunu ifade eden Gürcafer, asıl araziyi işgal edenlerin oradan söküp atılması gerektiğine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın kimse kırılmasın ve herkesin gönlü olsun diye iyi niyetle hareket ettiğini düşündüğünü söyleyen Gürcafer “Açıkçası İçişleri Bakanı böyle bir şeye nasıl müsaade etti anlamadım. Çünkü benim tanıdığım Ayşegül Hanım kuru gürültüye pabuç bırakacak biri değil, bırakmamalı” dedi.

“Sorun sadece yer teslimi değil”

Gürcafer, Magusa’daki hali arazinin teslimine dair sıkıntıların yanında, bir başka bölgede de eski ve yeni iki muhtarın anlaşmazlığından dolayı işe başlanamadığını, buna rağmen yetkililerin sadece beklediklerini belirterek, binaların birçoğunun hala inşaat halinde, bir kısmının da inşaatına dahi başlanamamış olmasının tek sebebinin yer teslimleri olmadığını söyledi.

Yeni hükümetin kurulmasından dolayı bir müddet beklenmesi gerektiğinin farkında olduklarını, bunun da normal bir süreç olduğunu ifade eden Gürcafer “Ama müteahhit de bir buçuk senedir para almıyor. Bu şekilde nereye kadar devam edebilir ki?” diyerek konunun bir başka boyutunu da gözler önüne serdi.