Ahtapotun kolları gibi

Mali Suçlarla Mücadele birimi polisinin mahkemede verdiği bilgilere göre yasadışı sanal bet oynanan siteler Bulut Akacan’a ait ve olayın çapı tahmin edilenden çok daha büyük:

TOPLAM 100 KİŞİ: Polis Bulut Akacan da dahil 11 kişiyi dün yeniden mahkemeye çıkardı. Akacan ve 10 kişinin tutukluluk süreleri 8 gün uzatılırken polis mahkemedeki ifadesinde yasadışı sanal bet olayında toplamda 100 kişi olabileceğini belirti

805 NUMARALI DAİRE: Polis Mali Suçlarla Mücadele Amirliği Bulut Akacan’a ait olduğu tespit edilen dairede 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici hard disk, 1 adet USB, 405 sim kart ve 255 banka kartı ele geçirdi

Evrim KAMALI

Girne’de düzenlenen operasyonda yasa dışı sanal bet oynattıkları tespit edilerek tutuklanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Batuhan Çetinyürek, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır ve Bulut Akacan dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Girne’de FEO Elegan isimli binaya düzenledikleri operasyonda Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Batuhan Çetinyürek, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları ve Elif Çakır’ın tutuklandığını kaydetti.

Operasyon tarihinde sitenin 805 numaralı dairesinde yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini belirten polis, 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın delil olarak alındığını ifade etti.

Polis, 805 numaralı dairede faaliyet gösteren internet sitenin adının Dobrabet olduğunu, yapılan soruşturmada söz konusu sitenin Akacan’a ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, ayrıca operasyon sırasında 805 nolu adreste bir su faturası bulunduğunu, makbuzda Okan Erdoğan’ın isminin geçtiğini belirtti. Polis, ayrıca Okan Erdoğan’ın ofisin işletmecisi olduğunu, giderlerini karşıladığına dair fatura bulunduğunu ifade etti.

Polis operasyonda 805 nolu dairede 405 sim kart ve 255 banka kartı da bulduklarını söyledi.

Polis, baskın yapılan tarihte zanlılar Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları ve Elif Çakır’ın yasa dışı betle ilgili faaliyetleri esnasında yakalandıklarını söyledi.

Batuhan Çetinyürek’inde suç mahalline sonradan geldiğini, üzerinde yapılan aramada 94 bin 200 TL nakit para bulunduğunu belirten polis, zanlının parayı ailesinden aldığına dair açıklamada bulunduğunu ifade etti.

İki vardiya halinde çalışıldığını kaydeden polis, operasyonda ele geçirilen kanıtlarla ilgili yapılan incelemeler sonrası Bulut Akacan’ın da tespit edilerek tutuklandığını yineledi.

Polis, yapılan araştırmalarda Akacan’a ait 3 farklı adresin de tespit edildiğini açıkladı. Polis, ayrıca suç mahallinde Okan Erdoğan’ın isminin geçtiği su faturasının Akacan’a ait şirkete ait bir işletme olduğuna dair kanıt bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlı Akacan’a ait işyerinde yapılan aramada 7 klasör bulduklarını da belirtti. Zanlılardan İrfan Önen’in Akacan’ın personeli olduğunu, kendisine ait şirketlerden birinde çalışma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, ayrıca Dobrabet ile beraber Kalebet isimli bir sitenin de aktif sanal bet yaptığını belirlediklerini ifade etti.

Polis, 9 zanlı hakkında 3 gün, Akacan hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirterek, bu süreler içerisinde 30 kişinin şubeye celp edilerek sorgulandığını, 23 kişiden ifade aldıklarını, bu meseleyle bağlantılı sanal bet işi yapan 100 kişinin daha belirlendiğini ancak bu kişilerle ilgili kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Polis, bu 100 kişinin Kalebet ve Dobrabet’in dışında tespit edilen başka sanal bet sitelerinde çalışan kişiler olduğunu ifade etti.

Polis, 11 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldığını kaydetti. Polis çavuşu, suçüstü yakalanan 9 zanlıdan 7’sinin çalışma izni olmadığını söyledi.

Polis, zanlıların tutukluluk süresinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bankalar ve GSM şirketleri ile yazışmalar yapamadıklarını ifade etti.

Polis, ayrıca suç mahali olan sitenin 805 nolu dairesinin kira sözleşmesi ile esas sözleşme arasında fark olduğunu; sözleşmelerde ismi geçen sahışlar ile kiracı şahısların aynı olmadığını, konuyla ilgili Vergi Dairesi’nden inceleme yapacaklarını söyledi.

Polis, söz konusu sitenin güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini ancak şifreleri alamadıklarını için henüz incelemediklerini ifade etti.

Polis, operasyon esnasında bilgisayarlar açık vaziyette tespit edildiğini ifade etti.

Zanlıların telefon dökümlerinin incelenmesi gerektiğini, 100 çalışan ile ilgili araştırma yapacaklarını, kamu kuruluşları ile yazışmalar yapacaklarını belirten polis, güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini belirtti.

Polis, zanlı Okan Erdoğan’ın şirket direktörü, zanlı Edip Hüseyin Ademoğulları’nın vardiya sorumlusu olduğunu, zanlı İrfan Önen’in müdür olduğunu, diğer zanlıların ise ofiste callcenter hizmeti verdiklerini söyledi.

Polis, zanlı Akacan’ın ise patron olduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları 8 günlük süreye itiraz ederken, Yargıç Meltem Dündar, yasa dışı sanal bet suçlarının organize suçlar olduğunu, geniş çaplı soruşturma gerektirdiğini, bu nedenle polise ek süreyi vermeyi uygun gördüğünü belirterek, 8 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.