DC Comics, yeni Batman’in siyahi olacağını duyurdu

DC Comics, perşembe yaptığı açıklamada, Batman’in yeni çizgi roman serisinde Tim Fox adlı siyahi bir adam olacağını duyurdu.

Tim Fox, Bruce Wayne’in şirketinde müdür olan Lucius Fox’ın oğlu. 1979’da yayımlanan 313 numaralı çizgi romanda bir karakter olarak ilk defa ortaya çıkan Tim Fox, en son ekimdeki bir sayıda, babasının Wayne servetini ve teknolojisini elde etmesinin ardından görülmüştü.

DC’nin normal serilerine ara verip evreninin geleceğini keşfeden hikayelere yer açtığı ve ocakta yayımlanacak DC Future State adlı iki aylık etkinliğin parçası olacak bu yeni seri, gelecekteki Gotham City’de geçiyor.

The Guardian’ın haberine göre, 4 sayı yayımlanacak seride Fox, Batman’in öldüğü ve bütün süper kahramanların yasaklandığı Gotham City’de, şehri kontrol eden şeytani Magistrate’e karşı onu kurtarmak için savaşıyor.

Söz konusu çizgi roman serisi, 12 Yıllık Esaret’in (12 Years a Slave) senaryosuyla Oscar kazanan John Ridley tarafından kaleme alınıyor. Çizimleri de Nick Derington ve Laura Braga yapıyor.

Senarist Ridley, kasımda yaptığı açıklamada, yeni Batman’in kesinlikle siyahi olacağını söylemiş ve şöyle devam etmişti:

Gezegendeki diğer herkes ondan nefret edebilir, onunla sorunu olabilir ve onu kötüleyebilir. Ama benim kitlem var ve onlar zaten seviyor.

İki çocuğunun, ilk defa işlerinden birinden gerçekten heyecan duyduğunu belirten Ridley, “Yaptıklarımı takdir ediyorlar. Benim adıma mutlular. Onlar harika destekçiler. Ama dürüst olalım, 12 Yıllık Esaret’ten ziyade, Kara Panter’i görmeyi tercih ederler” demişti.

Bununla birlikte, yeni seride Batman’in yanı sıra, Superman olarak Clark Kent yerine oğlu Jonathan, Wonder Women yerine de bir Amazon ve Brezilya nehir tanrısının kızı olan Yara Flor olacak.