“Şarja hiç ihtiyaç duymayan” elektrikli otomobil 24 saat içinde tükendi

Hiç şarja ihtiyaç duymadığı iddia edilen 26 bin dolarlık (yaklaşık 204 bin TL) güneş enerjili elektrikli arabanın üreticileri, satışa çıkardıkları ilk partiyi 24 saat içinde tüketti.

Kaliforniya merkezli Aptera girişimi, menzilinin bin 600 kilometreyi bulduğunu belirterek övündükleri üç tekerlekli arabalarını “dünyanın ilk Sıfır Şarj güneş enerjili elektrikli aracı” diye tarif ediyor.

Şirketin web sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

Aracın sıradışı formu, çalışırken daha az enerji harcaması için aerodinamik açıdan en çok verimi sağlayacak şekilde göz damlası gibi tasarlanmış.

Piyasada kitlelere oynayan hiçbir elektrikli aracın menzili 805 kilometreyi geçmiyor ama Aptera’nın devasa menzili ve sıfır şarj iddialarının belli kısıtları var.

BIG NEWS! Preorders for the limited edition Paradigm and Paradigm+ models have officially SOLD OUT in less than 24 hours. Cheers to those who made our launch such an amazing success.

