“Şarja hiç ihtiyaç duymayan” elektrikli otomobil 24 saat içinde tükendi

Hiç şarja ihtiyaç duymadığı iddia edilen 26 bin dolarlık (yaklaşık 204 bin TL) güneş enerjili elektrikli arabanın üreticileri, satışa çıkardıkları ilk partiyi 24 saat içinde tüketti.

Kaliforniya merkezli Aptera girişimi, menzilinin bin 600 kilometreyi bulduğunu belirterek övündükleri üç tekerlekli arabalarını “dünyanın ilk Sıfır Şarj güneş enerjili elektrikli aracı” diye tarif ediyor.

Şirketin web sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

Aptera tüketiciye sunulmuş en verimli aracı üretmek için hafif yapılar, az sürtünmeli aerodinamik ve soğutma, malzeme bilimi ve imal süreçlerinde çığır açacak ilerlemeleri geliştiriyor. Aptera’nın Sıfır Şarj’ı her araca dahil ediliyor ve pek çok bölgede yılda 11 bin mili aşkın (17 bin 702 kilometre -ed.n) yol yapabilecek kadar güneş enerjisi depolamasını sağlayacak tasarıma sahip.

Aracın sıradışı formu, çalışırken daha az enerji harcaması için aerodinamik açıdan en çok verimi sağlayacak şekilde göz damlası gibi tasarlanmış.

Piyasada kitlelere oynayan hiçbir elektrikli aracın menzili 805 kilometreyi geçmiyor ama Aptera’nın devasa menzili ve sıfır şarj iddialarının belli kısıtları var.

BIG NEWS! Preorders for the limited edition Paradigm and Paradigm+ models have officially SOLD OUT in less than 24 hours. Cheers to those who made our launch such an amazing success. Haven't reserved your #Aptera yet? Design your customized vehicle here: https://t.co/KKIu7Urqu8 pic.twitter.com/EBvzWxKTGf — Aptera Motors (@aptera_motors) December 5, 2020

Arabanın gövdesini saran güneş panellerinin güneşten elde edebileceği enerji günde yalnızca 64 kilometreye yetiyor ve bunun için bile güneşli Kaliforniya havası gerekiyor.

Aptero kurucularından Steve Fambro, şöyle dedi:

64 kilometre kulağa fazla gelmiyor ama bu, park ettiğiniz arabanızın deposuna sihirli bir şekilde bir gecede 7 buçuk litre yakıt doldurulmasına eşdeğer. Yani mesele arabanızı işte veya başka herhangi bir yerde park halinde bırakmanız ve döndüğünüzde depoda bıraktığınızdan daha fazla enerji olması, her gün kullanmak için sizin cebinizden tek kuruş çıkmazken arabanın kendi kendini şarj etmesi. Bunun çok sayıda insanın çok seveceği tipte bir özgürlük olduğunu düşünüyorum.

Manuel şarjı mümkün kılan, standart duvar prizlerine uyumlu 110 voltluk bir çıkış da var. Bu, gece boyunca takılı bırakılması halinde 241 kilometrelik menzil sağlayabiliyor.

Fütüristik üç tekerlilerin ilk partisinde sipariş edilebilen yalnızca 330 araç bulunuyordu. Teslimatlarınsa 2021’de başlaması planlanıyor.