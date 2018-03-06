Davulcu: Oyun parkı Akdoğan İlkokulu’na taşınmalıdır

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, çocuk oyun parklarının cami avlularına değil, okul bahçelerine kurulması gerektiğini belirterek; “Akdoğan Camii avlusuna kurulan çocuk oyun parkı, Akdoğan İlkokulu’nun bahçesine taşınmalıdır” dedi.

Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’de yaygın olan ve cumhuriyeti tehdit eder hale gelen tarikatların Kuzey Kıbrıs’a yerleşmeye çalıştığını” iddia ederek, tarikatlar bünyesinde yer alan bir takım anlayışların çağdaş toplumsal yaşamda yeri olmadığını belirtti.

Davulcu, Akdoğan Camii avlusuna yapılan çocuk parkının manidar, aynı zamanda endişe verici olduğunu, çocuk oyun parklarının olması gereken yerin okul bahçesi olduğunu kaydetti.

Davulcu, Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti, gerekli önlemleri alıp çocuklara ve dolayısıyla demokratik, laik toplumsal yaşam şekline sahip çıkmaya davet etti.