Çeler: Gece kulüpleri için politik karar şart

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler BRT’de yayınlanan “Haber Toplantısı” programa konuk olarak gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çeler, kayıt dışı işçiliğin önüne geçebilmek için ülkeye giriş çıkışların hangi şartlarda yapıldığının önemli olduğunu bu çerçevede tespit ettikleri sıkıntıları içişleri bakanlığına aktardıklarını söyledi.

Çeler konuyla ilgili olarak geniş çaplı toplantı gerçekleştireceklerini ve gelinen aşamayla ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Bakan Çeler, gece kulupleri konusunda hükümetin politik bir karar vermesi gerektiğini belirterek, “ eğer kapatılacaksa hepsinin kapatılması veya yasal olarak dzüzenlenmenin sağlanıp doğru zeminde hareket edilmesi ve gerektiğini belirtti.

Çeler İnşaat denetimleri konusuna da değindi. Çeler, göreve geldikleri günden bugüne 100’e yakılaşık işyeri denetlendiğini bunların yüzde 65 inin kapatıldığını bunların yüzde 25’inin gerekli düzenlemeyi yaptığı için yeniden açıldığını da söyledi.

Çeler, denetledikleri 10 civarında kreşten bir tanesinini kapatılması için yasal işlem başlatıldığını bir kreşe ise ciddi uyarı verildiğini belirtti.

Bakan Çeler çalışma izinsiz kişilerin halen inşaatlarda çalıştırılması ve buralarda insan hayatına hiç değer vermeyen bir düşünce yapısının hakim olmasının kendisini rahatsız ettiğini bu çerçevede en ciddi ve en ağır cazaların verilmesi için ilgili yasaların ve tüzüğün değiştirilmesi için çalışmaların başladığını söyledi.

Çeler, çalışma izinlerinin daha kolay alınması çin de gerekli düzenlemleri yapacaklarını da belirtti.

Bakan Çeler asgari ücretin yeniden belirlenmesi konusuna da değindi.

Bakan Çeler asgari ücret tespit komisyonunda yer alacak isimlerin belirlendiğini bu isimleri Bakanlar Kurulu’nun onaylaması halinde komisyonun yarın yada Perşembe gün yılın ilk toplantısını gerçekleştireceğini belirtti.