3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa’da, Kardeşlik Sokak üzerinde şüpheli görülen H.H.H.’nin (E-34) üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 14.00’te meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.E.(E-36) ve N.T.(E-38) tutuklandı.

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KKTC’DEN KANUNSUZ ÇIKIŞ VE GİRİŞ YAPAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan önceki gün tasarrufunda bulunan tekne ile yetkili makamlardan izinsiz KKTC karasuları dışına çıkan H.E.H.(E-37) tutuklandı.

Bahse konu şahsın aynı gün sahil güvenlik ekipleri tarafından fark edilmesi üzerine Lapta Balıkçı barınağına geri döndüğü tespit edildi.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan, 20 bin Amerikan Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilen B.Ö.(E-33) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmalarının devam ettiği kaydedildi.