BM: Arakan Müslümanlarına etnik temizlik devam ediyor

BM’nin İnsan Hakları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Andrew Gilmour, Myanmar Ordusu’nun Rakhine eyaletindeki Arakan Müslümanlarına yönelik etnik temizliğe devam ettiğini söyledi.

Gilmour, Myanmar Ordusu’nun Arakan Müslümanları’nın kitlesel göçüne yol açan saldırılarından altı ay sonra yaptığı açıklamada, “terör ve açlığa mahkum etme politikasının” devam ettiridiğini belirtti.

Ağustos ayından bu yana 700 bin Arakan Müslamanı komşu Bangladeş’e kaçmak zorunda kalmıştı.

Mülteciler, askerlerin ve sivil çetelerin cinayet işlediklerini, tecavüz ettiklerini ve evlerini kundaklarıklarını söylüyor.

Myanmar Ordusu ise, Rakhine eyaletindeki militanlarla mücadele edildiğini savunuyor ve sivillerin hedef alınmadığını iddia ediyor.

BM Yetkilisi Andrew Gilmour ise “Myanmar’daki Arakan Müslümanları’nın etnik temizliği devam ediyor. Cox’s Bazar’da gördüklerim ve duyduklarımdan sonra başka bir sonuca varabileceğimizi sanmıyorum” dedi.

Cox Bazar Bangladeş’te Arakan Müslümanı mültecilerin büyük çoğunluğunun kaldığı bölge.

Gilmour AFP Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Şiddetin niteliği geçen yılki gibi kan dökülmesi ve kitlesel tecavüzden, daha düşük yoğunluklu bir terör ve açlığa mahkum etmeye dönüştü” dedi.

Bangladeş ve Myanmar makamları Arakan Müslümanı mültecilerin geri gönderilmesini görüşüyor ancak geçen hafta Myanmar Ordusu’nun sınır bölgesine yaptığı yığınak kaygı yarattı.

Gilmour da Arakan Müslümanları’nın yakın gelecekte Rakhine eyelatine “güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde” geri dönmesinin mümkün olmadığını belirtti.

BM yetkilisi “Myanmar hükümeti dünyaya mültecileri geri almaya hazır olduğunu anlatmakla meşgul, ancak aynı zamanda ordu güçleri mültecileri Bangladeşe doğru sürmeye devam ediyor” dedi.