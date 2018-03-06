Baf’ta ortaokul öğrencisine cinsel taciz

Baf’ta bir ortaokulda bir kız öğrencinin, teneffüs saatinde, 3 okul arkadaşının cinsel tacizine uğradığı bildirildi.

Alithia “Okulda, Çocuklar Öğrenciye Cinsel Tacizde Bulundu” başlıklı haberinde, 13 yaşındaki kız öğrencinin okul arkadaşları tarafından uluorta taciz edildiğini, durumun hem polise, hem Rum Eğitim Bakanlığı’na hem de okul müdürlüğüne aktarıldığını yazdı.

Gazete mağdur öğrencinin annesiyle birlikte polise yaptığı şikayeti kaynak göstererek, üç öğrencinin, hakaret ederek başladıkları tacizlerini, kız öğrencinin kıyafetlerini çıkarıp vücuduna yazılar yazarak ve diğer ahlak dışı eylemlerde bulunarak tırmandırdıklarını kaydetti.

Fileleftheros ise “Arkadaşlarından 13 Yaşındaki Kıza Ağır Zorbalık” başlığıyla aktardığı haberinde, kız öğrencinin, arkadaşlarından gördüğü zorbalığa dayanamayıp bayıldığını ancak 3 öğrencinin buna rağmen eylemlerini sürdürdüğünü aktardı.

Gazete Orta Eğitim Okul Aile Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Kiriakos Nikiforu’nun, okulda şiddet olaylarının gün be gün arttığına dikkat çekerek, yaşanan bu son olaydan infial ve hayal kırıklığı duyduğunu belirttiğini yazdı.

Habere göre “Son dönemde bu tür, kimi zaman da insanın hayal gücünün de ötesine geçen vakalar peş peşe gözlemleniyor. Derhal önlem alınmazsa çok daha korkunç vakalarla karşı karşıya kalacağız” diyen Nikiforos, Konfederasyon olarak okul içi şiddeti görüşmek için Rum Eğitim Bakanlığı’ndan görüşme talep edeceklerini söyledi.