Anastasiadis: Mustafa, Seni Bekliyorum!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile sosyal bir yemekte bir araya gelmesi tarihinin halen kesinleştirilmemesinin, “Akıncı’dan kaynaklandığını” ima ettiği kaydedildi.

Alithia gazetesi, “Mustafa, Seni Bekliyorum!” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı ile sosyal içerikli bir yemeğe hazır olduğunu, yemek tarihinin henüz kesinleşmemesinin “tamamen Akıncı’nın yemek tarihinin kesinleştirilmesine rıza göstermekteki isteksizliği olduğunu” açıkça ima ettiğini savundu.

Gazete Anastasiadis’in, Akıncı’nın tavrını ve Rum tarafında dolaşan “yemeği, Avrupa Konseyi’nin Varna’daki TC-AB zirvesinin yapılıp yapılmayacağına karar vereceği 22-23 Mart yakınlarına ötelemek için oyalıyor olabileceği” iddialarını yorumlamaktan kaçındığını da yazdı.

Habere göre “Sayın Akıncı’nın kararlarını yorumlayamam” diyen Anastasiadis, “ben, her birimizin ilerlemeyi ne kadar düşündüğünü veya istediğini saptamak için görüşmeye hazır olduğumu beyan ettim, bekliyoruz” dedi.

Gazete Anastasiadis’in bu açıklamayı, yeniden seçilmesinden dolayı yabancı misyon ve konsolosluk şeflerinden tebrik kabulü nedeniyle eşi Andri tarafından Saray’da verilen davet sırasında yaptığını kaydetti.

Gazeteye göre Doğu Akdeniz’deki durumdan endişe duyup duymadığı sorulduğunda “soğukkanlılık ve sağduyu” tavsiyesinde bulunan Anastasiadis, hiçbir endişe duymadığını söyledi, “AB ve dost ülkeler ile işbirliği içerisindeyiz ve öteki tarafın yaratmaya çalışabileceği her durumu göğüslemeye, gerek güvenliğimizi gerek kalkınma hızımızı gerekse enerji planlamalarımızı tehlikeye sokacak herhangi bir şeyden kaçınmaya çalışıyoruz” dedi.

Haravgi haberi “Başkan, Akıncı İle Görüşmeye Hazır Olduğunu Söylüyor… Başkan Kıbrıs MEB’indeki Durumdan Hiçbir Endişe Duymuyorum’ Diyor” başlığıyla aktardı.

Gazete Nikos Hristodulidis’in, Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleştirmekte olduğu Atina’da, Anastasiadis’in ileri sürdüğü “Türkiye’nin yasadışı eylemleri ve Kıbrıslı Türklerin kabul edilemez taleplerinin” ortadan kalkması halinde Kıbrıs sorununun iç yönlerini görüşmek için diyaloğa hazır oldukları ve Kıbrıs’la ilgili konferansın yeniden toplanması perspektiflerinin de araştırılması görüşlerini tekrarladığına işaret etti.