DAÜ’lü öğretim üyelerine uluslararası davet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ile Öğretim Görevlisi Marjan Khajavi “Dejavu – Odessa” isimli uluslararası görsel sanat projesine katılım daveti aldı.

Polonya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Belçika, Küba, Meksika, Kolombiya, İran, Japonya, İngiltere, ABD, İtalya, Romanya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden davet edilen toplam 30 sanatçının birer çalışmayla katılacağı proje Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.

Projede yer alacak eserler dünyanın birçok ülkesinde açılacak sergilerle izleyici karşısına çıkacak. Eserler ayrıca hazırlanacak kapsamlı bir katalog ile çok daha geniş kitlelere ulaşma şansı bulacak.

“Dejavu – Odessa” isimli görsel sanat projesinin organizatörlüğünü Polonya’daki Silesia Üniversitesi yürütürken, küratörlüğünü ise yine aynı üniversiteden Doç. Dr. Krzysztof Marek Bak üstleniyor.