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NASA açıkladı: Yarın Dünya’yı teğet geçecek

15 Şubat 2019

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 15 Şubat’ta gezegenimize yakın bir konumdan geçecek göktaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu

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NASA, yarın otobüs büyüklüğünde bir asteroidin Dünya’yı teğet geçeceğini duyurdu.

‘2019 CG5’ olarak adlandırılan göktaşı saatte 32 bin 300 km hızla ilerliyor.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, asteroitin Dünya’nın 2,2 milyon km uzağından geçeceği ifade ediliyor

Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin yakın olarak belirtilebileceğinin altını çizen astronomlar, göktaşlarını “potansiyel tehlike” olarak nitelendiriyor.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA’dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA’ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union’ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

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En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth’a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

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