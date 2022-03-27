DAÜ Hukuk Fakültesi,logo tasarım yarışması düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Üniversite Yönetim Kurulu’nun 17.11.2021 tarihli kararıyla DAÜ Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulan Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (FİMAUM) vizyonu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma imkan sağlayacak özgün bir logosunun oluşturulması amacıyla bir yarışma düzenlenecek.

FİMAUM fikir ve sanat eserlerinin, patent, marka gibi sınai mülkiyet haklarının uygulanması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, toplumun ilgili kesimlerinin bu hakların neler olduğu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır. Böylece toplumda fikri ve sınai haklar kültürü oluşturulmasını, geliştirilmesini ve sanayiye Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gözetilerek hukuki alt yapı hazırlanmasına katkıda bulunulmasını hedeflemektedir. Düzenlenecek olan yarışmaya tüm DAÜ öğrencileri başvurabilecektir.

Yarışma başvurularının 31 Mart 2022 Perşembe gününe kadar yapılması gerekmektedir. Yarışma şartnamesi FİMAUM’un web sayfasından veya Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı Ofisi’nden temin edilebilir. Başvuruların değerlendirilmesinden sonra yarışmanın birincisine 1.000,00 Türk Lirası (TL) nakdi para ödülü verilecek.

DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Zafer Alibaba, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgeç, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ve Bölüm Başkan Yardımcısı Uzman Shayryar Alikhani’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan başvuruların sonucu, 8 Nisan 2022 Cuma günü gerçekleştirilecek olan “Fikri Mülkiyet Hakları” konulu panelde açıklanacaktır.