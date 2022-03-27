UKÜ’de yaşlanmanın etkileri, tıbbi, fiziksel, sosyal ve çevresel perspektifle ele alındı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 18-24 Mart Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen “Geriatride Güncel Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu” tamamlandı.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin onursal başkanlığını meslekte 50. Yılını tamamlayan Anatomist Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sel üstlenirken, açılış konuşmalarını UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Angın, UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sel ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği (KTFB) Başkanı Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş yaptı.

Etkinlikte, açılış konuşmaları sonrasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen oturumlarda “Yaş Almaya Multidisipliner Bakış”, “Pandemi Döneminde Yaşlı Olmak” “Yaşlılık Döneminde Sosyal Süreçler”, “Geriatrik Bireylerde Kanıta Dayalı Egzersiz”, “Yaşlılık Döneminde Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalı”, “Yaşlılığın Toplumsal Boyutu”, “Bakım Sorunları ve KKTC’de Yaşlı Bakımı” ve “Yaşlı Perspektifinden Pandemi Dönemi” başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi. Sempozyumda gün boyu toplam 31 bilimsel çalışma katılımcılarla paylaşıldı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri konuşmasında üniversitenin bu yıl 25’inci yılınında bölgenin en önemli kurumu olmak için belirlenen hedeflere emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Uluslararası standartlarda kaliteli eğitim ve araştırmalar noktasında çok ciddi ivmeler kazandıklarını söyleyen Nadiri, üniversitenin yürüttüğü projeler ile de topluma hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.

Nadiri, tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle sağlık hizmetlerinin dolayısı ile de sağlık eğitiminin günümüzde öneminin daha da arttığını aktararak, “Sağlık bilimleri önümüzdeki 50 yılın en önemli kariyer alanlarından biridir. Hedefimiz bu alanda nitelikli ve dünyayla rekabet edecek uzmanlar yetiştirmek” dedi. Nadiri, konuşmasında son olarak sempozyuma katkı koyan tüm bilim insanlarını ve düzenleyicileri tebrik etti.

Prof. Dr. Angın ise açılışta; tıp ve sağlık bilimleri ile teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak yaşam sürelerinin de giderek uzadığını belirterek, “Ancak yaşlandıkça deneyimlenecek yaşam biçimleri ile ilgili yeni problemler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle son iki yıldır daha önce hiç karşılaşmadığımız yıkıcı bir durum yaşıyoruz” dedi. Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı sağlık, ekonomi ve sosyal refah bakımından benzeri görülmemiş problemlerle karşı karşıya bıraktığını söyleyen Angın, bu kapsamda düzenledikleri sempozyumun büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sempozyumun Onursal Başkanlığını üstlenen Yrd. Doç. Dr. Sel de kısa bir konuşma yaparak, sağlık alanına 50 yılı aşan bir süredir hizmet verdiğini, bu süre içerisinde mesleğine duyduğu sevgi ile her dersine heyecanla gittiğini, hep enerjik olduğunu kaydetti.

KTFB Başkanı Çakartaş yaptığı konuşmada, günümüzde yaşlanmanın ötesinde sağlıklı ve kaliteli yaş alma kavramının önem kazandığını belirterek, bu bağlamda kamu yapısındaki sağlık ve sosyal politikaların güncellenmesinin önemli olduğu kazandığını söyledi.

Sempozyum açılış konuşmaları sonrasında eş zamanlı gerçekleştirilen oturumlar ile tamamlandı.