DAÜ dünyanın en iyi 2 bin üniversitesi arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), dünyanın en iyi 2 bin üniversitesi sıralamasında 782’nci olduğu açıklandı.

30 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi üniversite sıralaması yapan U.S. News & World Report tarafından açıklanan listede birinci sırayı Harvard Üniversitesi, ikinci sırayı MIT, üçüncü sırayı ise Stanford Üniversitesi aldı.

DAÜ, geçen yıla göre 163 sıra birden yükselerek 782’nci sıraya yerleşti ve Asya Kıtası’nın en iyi 196’ncı üniversitesi oldu.

Türkiye sıralamasında 13’üncü sıraya yükseldi. Listede Türkiye’den 73 üniversite yer aldı. Çankaya Üniversitesi birinci, Boğaziçi Üniversitesi ikinci ve İstanbul Bilgi Üniversitesi üçüncü sırayı elde etti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, listeye KKTC’den iki üniversite girdi ve DAÜ geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sırada yer aldı.

Ada genelinde listeye toplamda 4 üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında ikinci oldu.

DAÜ bölgesel araştırma saygınlığında dünyada 171’inci, dünyada en fazla atıf alan bilimsel makaleler arasında yüzde 1’lik dilime giren akademik yayınlarıyla 194’üncü sırada yer aldı.

DAÜ sosyal bilimler ve toplum sağlığı alanında dünyanın en iyi 381’inci, mühendislik alanında ise dünyanın en iyi 729’uncu üniversitesi oldu.