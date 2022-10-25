Ercan yolunda kaza: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bu sabah saat 08.40 sıralarında, Yonca – Ercan Havalimanı Anayolunun 8 – 9’km’leri arasında Arif ÇABUCAK (E-28) yönetimindeki JY 382 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip geliş ve gidişi ayıran beton bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.