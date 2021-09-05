DAÜ Dijital Oyun Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi’nden önemli temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Dijital Oyun Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Anselem Nkoro 3 boyutlu animasyon ve film dünyasının en büyük şirketlerinden Pixar’ın davetlisi olarak, RenderMan Art & Science Fair adlı etkinlikte, animasyon ve film sektörlerinde sıklıkla kullanılan RenderMan isimli yazılımın tanıtım sunumunu yaptı.

Yüzüklerin Efendisi, Incdredibles ve Star Wars gibi birçok yüksek bütçeli filmlerin animasyon ve görsel efektlerinde kullanılan RenderMan yazılımı Pixar’ın kendi ekibi tarafından geliştirilen bir uygulama ve alanında dünyanın en iyi uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor.

DAÜ öğretim görevlisi Anselem Nkoro’nun böylesine önemli bir şirketin tanıtım sunumu için davet almasının arkasında, kendisinin 3 boyutlu animasyon dünyasının en saygın otoritelerinden biri olması yatıyor. DAÜ’deki görevinin yanı sıra, bu alanla ilgili yorum ve eğitim videolarına yer verdiği “AskNK” adında bir YouTube kanalı da bulunan Nkoro’nun, dünya genelinde 136 bin takipçisi bulunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Anselem Nkoro, dünyanın en büyük animasyon film yapım şirketinden sunum yapmak için davet almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, bu tip iş birlikleri sayesinde kendisini daha da geliştirme fırsattı bulduğunu ifade etti.

DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlara ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ise eğitim kalitesinin en önemli öğelerinden birinin öğretim elemanlarının alanlarında saygın, uluslararası bağları olan ve sektörle yakın temas halinde olması olduğunu dile getirerek, “Diğer öğretim elemanlarımız gibi Dijital Oyun Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Anselem Nkoro da bu özelliklere sahip. Bu da öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim sunma ve sektörle daha sıkı ilişkiler geliştirme anlamına geliyor” diye konuştu.