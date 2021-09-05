UKÜ İlaç Danışma Merkezi’ne Büyük İlgi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde yer alan ve ücretsiz olarak İngilizce-Türkçe dillerinde hizmet veren İlaç Danışma Merkezi (UKÜ/İDM) kuruluşunun ilk ayında KKTC halkı tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

UKÜ İlaç Danışma Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Eczacı Ahmet Sami Boşnak UKÜ/İDM’nin uzman kadrosu ile 7/24 Tele-Sağlık anlayışı ile verdiği hizmetinin birinci ayını tamamladığını belirterek, “İlaçlarla ilgili profesyonel danışmanlık hizmetinin KKTC halkı tarafından büyük ilgi ile karşılanması ve bu ihtiyaca cevap verebilmenin mutluluğu içindeyiz” şeklinde konuştu.

Sunulan hizmetin internet tabanlı olmasının faydalarına dikkat çeken Boşnak, “Kişilerin sorularını iletirken isimlerini paylaşmak zorunda olmamaları, Türkçe’nin yanı sıra İngilizce dilinde soruların da gönderilebilmesi ve cevap alınabilmesi toplumun her kesimine ulaşmamızı sağladı” bilgisini paylaştı.

Yrd. Doç. Dr. Boşnak, soruların büyük kısmının ada dışından da geldiğine dikkat çekerek, “Örneğin Afrika, Avustralya, Avrupa’dan sorular geliyor. Hem ülkemizin hem merkezimizin hem de üniversitemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlamış olmasından dolayı tüm ekip olarak gurur duyuyoruz” dedi.

Merkezin kuruluşu sonrasındaki 30 gün içerisinde gerçekleştirilen hizmetler hakkında bir anket çalışmasında bulunduklarını da kaydeden Boşnak, “Anket sonuçlarına göre, İlaç Danışma Merkezi’ne gelen soruların %84,6’sı İngilizce olarak soruldu. Bu sonuçtan özellikle KKTC’de yaşayan yabancıların ve öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin İngilizce sağlık danışmanlığına büyük ihtiyaç duyduklarını anlıyoruz” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Boşnak, soruların içerikleri konusunda da bilgi vererek, “Soruları incelediğimiz zaman ilk üçte, reçete edilmiş ilaçların nasıl kullanılması gerektiği, ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimleri ve ilaçların bulunabilirliğini görmekteyiz” açıklamasında bulundu.

Gelen soruların %46,2’sinin hastalardan, %23,1’inin eczacılardan, 15,4’ünün doktorlardan, diğer soruların ise hemşire ve sağlık çalışanlarından geldiğini ifade eden Boşnak, soruların tamamının ortalama 12 saat içerisinde cevaplandığı bilgisini de paylaştı.

Yrd. Doç. Dr. Boşnak, UKÜ İlaç Danışma Merkezi olarak ilaçlar ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin kalitesini her geçen gün arttırmak için uğraş verdiklerini aktararak, ilaçlar ile ilgili her soru için kendilerine https://ciu.edu.tr/drug-information-center web adresinden ücretsiz olarak ulaşılabileceğini vurguladı.