DAÜ 71 ülkeden 2,232 mezun verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreci sebebiyle, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ni çevrimiçi (online) olarak yapma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek lisans ve doktora mezunlarının diplomalarını ayrı bir törenle aldığı 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 10 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 14:00’te, çevrimiçi olarak yapıldı. DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü, saat 14:00’te, DAÜ’nün sosyal medya hesaplarından (Youtube – https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram – @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ve DAÜ TV’den tüm dünyaya yayınlandı.

Törende; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın banttan DAÜ mezunlarına seslenişleri yer aldı. Aynı zamanda, DAÜ Fakülte Dekanları’nın mezunlara mesajları da tören kapsamında yayınlandı. 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni’nde, mezunların resimleri yer aldı ve isimleri tek tek anons edildi.

71 farklı ülkeden 2,232 mezun verdi

DAÜ, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’nin tamamlanması ile toplamda 71 farklı ülkeden 2,232 önlisans, lisans ve lisansüstü mezun diplomalarına kavuşmuş oldu. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde verdiği mezunları ile mezun sayısı 63 bini geçti, mezun verdiği ülke sayısı ise toplamda 120’ye ulaştı.