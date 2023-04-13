Darts Birinci Ligi’nde şampiyon Gönyeli - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts Birinci Ligi’nde şampiyon Gönyeli

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Darts Birinci Ligi’nde şampiyon Gönyeli

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne dün oynanan yğirminci hafta maçlarıyla devam edildi.

Ligin bitimine iki hafta kala Gönyeli Spor Kulübü, yirminci hafta maçları sonunda şampiyonluğunu ilan etti.


On iki takımın mücadele verdiği ligin yirminci haftasında Gönyeli Spor Kulübü, Girne Avcılık Atıcılık’ı 9-7 mağlup etti. Bu sonuçla Gönyeli, en yakın rakibinin 8 puan önünde 58 puanla son iki haftaya girerek şampiyonluğunu garantiledi.

 

Alına sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

 

Yükseliş Hentbol İhtisas- Gazimağusa Darts Birliği (7-9)

KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Beyarmudu Belediyesi (1-15)

Lefkoşa Darts Birliği- Mesarya Darts Birliği(9-7)

Merit Alsancak Yeşilova S.K.- Düzova S.K.(9-7)

Gönyeli S.K.- Girne Av.At.S.K. (9-7)

Ozanköy S.K.-Taşkınköy S.K (ertelendi)

 

DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                   

TAKIMLAR                             O    G    B   M    A      Y      P     Av.

1.Gönyeli S.K.                           20   19   1    0     221   99     58    122

2.Beyarmudu Belediyesi           20   16   2    2     221   99     50    122

3.Lefkoşa Darts Birliği             20   12   6    2     183   137   42    46

4.Girne Av.At.ve S.K.               20   12   2    6     177   143   38    34

5.Gazimağusa Darts Birliği       20   11   4    5     175   145   37    30

6.Yükseliş Hentbol İhtisas        20   8     5    7     168   152   29    16

7.Ozanköy S.K.                         19   5     3    11   128   176   18    -48

8.Mesarya Darts Birliği             20   5     2    13   133   187   17    -54

9.KKTC Fenerbahçeliler D.      20   4     3    13   131   189   15    -58

10.Taşkınköy S.K.                     19   4     2    13   129   175   14    -46

11.Düzova S.K.                         20   3     3    14   121   199   12    -78

12.Merit A.Yeşilova                  20   2     3    15   117   203   9      -86

 

 

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Tags:Darts Birinci Ligi
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