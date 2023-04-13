Darts Birinci Ligi’nde şampiyon Gönyeli

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne dün oynanan yğirminci hafta maçlarıyla devam edildi.

Ligin bitimine iki hafta kala Gönyeli Spor Kulübü, yirminci hafta maçları sonunda şampiyonluğunu ilan etti.

On iki takımın mücadele verdiği ligin yirminci haftasında Gönyeli Spor Kulübü, Girne Avcılık Atıcılık’ı 9-7 mağlup etti. Bu sonuçla Gönyeli, en yakın rakibinin 8 puan önünde 58 puanla son iki haftaya girerek şampiyonluğunu garantiledi.

Alına sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Yükseliş Hentbol İhtisas- Gazimağusa Darts Birliği (7-9)

KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Beyarmudu Belediyesi (1-15)

Lefkoşa Darts Birliği- Mesarya Darts Birliği(9-7)

Merit Alsancak Yeşilova S.K.- Düzova S.K.(9-7)

Gönyeli S.K.- Girne Av.At.S.K. (9-7)

Ozanköy S.K.-Taşkınköy S.K (ertelendi)

DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Gönyeli S.K. 20 19 1 0 221 99 58 122

2.Beyarmudu Belediyesi 20 16 2 2 221 99 50 122

3.Lefkoşa Darts Birliği 20 12 6 2 183 137 42 46

4.Girne Av.At.ve S.K. 20 12 2 6 177 143 38 34

5.Gazimağusa Darts Birliği 20 11 4 5 175 145 37 30

6.Yükseliş Hentbol İhtisas 20 8 5 7 168 152 29 16

7.Ozanköy S.K. 19 5 3 11 128 176 18 -48

8.Mesarya Darts Birliği 20 5 2 13 133 187 17 -54

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 20 4 3 13 131 189 15 -58

10.Taşkınköy S.K. 19 4 2 13 129 175 14 -46

11.Düzova S.K. 20 3 3 14 121 199 12 -78

12.Merit A.Yeşilova 20 2 3 15 117 203 9 -86