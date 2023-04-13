Teniste çekişmeli karşılaşmalar devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Head & Shoulders Cup GBTK kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Head & Shoulders Cup’da farklı kategorilerde maçlar oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
14 YAŞ KIZLAR – 1. Raund
Safıya Akhmetova – Enra Çakartaş 0/6 0/6
Zarif Dayı – Medina Akhmetova 4/6 6/0 6/0
Gülay Meyra Avcı – Gökçe Karamahmutoğlu 0/6 5/7
Nehir Gürses – Polına Slobodenıuk 6/3 6/1
14 YAŞ ERKEKLER – 1. Raund
Toprak Ata Candan – Deniz Hüseyin Önen 1/6 0/6
Oğuz El Erian – Recep Yalovalı 6/7 R.T.
Özgür Okkan – Devin Bedevi 4/6 1/6
Eren Yılmaz – Kıvanç Öztuğ 7/5 7/5
13+ ERKEKLER- 1. Raund
İzzet Alsakal – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 0/6 0/6
Mariano Marino – Konstantın Kan 2/6 1/6
Djamal Akhmed – Dimitri Cebotari 6/0 6/0
Aaron Flamson – Orçun Kasap 4/6 7/5 6/4
Mikhail Khariutin – Mustafa Mehmet Zorba 1/6 1/6