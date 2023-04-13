Teniste çekişmeli karşılaşmalar devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Teniste çekişmeli karşılaşmalar devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Teniste çekişmeli karşılaşmalar devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Head & Shoulders Cup GBTK kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Head & Shoulders Cup’da farklı kategorilerde maçlar oynandı.

 


Alınan sonuçlar şöyle:

 

14 YAŞ KIZLAR –  1. Raund

Safıya Akhmetova – Enra Çakartaş                                          0/6 0/6

Zarif Dayı – Medina Akhmetova                                               4/6 6/0 6/0

Gülay Meyra Avcı – Gökçe Karamahmutoğlu                       0/6 5/7

Nehir Gürses  – Polına Slobodenıuk                                         6/3 6/1

 

14 YAŞ ERKEKLER –  1. Raund

Toprak Ata Candan – Deniz Hüseyin Önen                            1/6 0/6

Oğuz El Erian – Recep Yalovalı                                                   6/7 R.T.

Özgür Okkan – Devin Bedevi                                                     4/6 1/6

Eren Yılmaz  – Kıvanç Öztuğ                                                       7/5 7/5

 

13+ ERKEKLER- 1. Raund

İzzet Alsakal – Göktuğ Yusuf Gökbayrak                                 0/6 0/6

Mariano Marino – Konstantın Kan                                           2/6 1/6

Djamal Akhmed – Dimitri Cebotari                                          6/0 6/0

Aaron Flamson – Orçun Kasap                                                  4/6 7/5 6/4

Mikhail Khariutin – Mustafa Mehmet Zorba                         1/6 1/6

 

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Tags:Head & Shoulders Cup
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