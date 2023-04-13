Teniste çekişmeli karşılaşmalar devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Head & Shoulders Cup GBTK kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Head & Shoulders Cup’da farklı kategorilerde maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

14 YAŞ KIZLAR – 1. Raund

Safıya Akhmetova – Enra Çakartaş 0/6 0/6

Zarif Dayı – Medina Akhmetova 4/6 6/0 6/0

Gülay Meyra Avcı – Gökçe Karamahmutoğlu 0/6 5/7

Nehir Gürses – Polına Slobodenıuk 6/3 6/1

14 YAŞ ERKEKLER – 1. Raund

Toprak Ata Candan – Deniz Hüseyin Önen 1/6 0/6

Oğuz El Erian – Recep Yalovalı 6/7 R.T.

Özgür Okkan – Devin Bedevi 4/6 1/6

Eren Yılmaz – Kıvanç Öztuğ 7/5 7/5

13+ ERKEKLER- 1. Raund

İzzet Alsakal – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 0/6 0/6

Mariano Marino – Konstantın Kan 2/6 1/6

Djamal Akhmed – Dimitri Cebotari 6/0 6/0

Aaron Flamson – Orçun Kasap 4/6 7/5 6/4

Mikhail Khariutin – Mustafa Mehmet Zorba 1/6 1/6