Sakallı: Galibiyet için taraftarımızın desteğine ihtiyacımız vardır

AKSA Süper Ligde 26. Haftada 16 Nisan Pazar günü saat 16:00’da Esat Erdoğmuş Stadı’nda bire bir rakibi Türk Ocağı’nı konuk edecek olan Hamitköy, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, play out hattını yakından ilgilendiren Türk Ocağı maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ahmet Sakallı’nın açıklaması şöyle:

“Hamitköy olarak son haftalarda olumlu futbol oynuyoruz. Ancak geçtiğimiz haftaki Alsancak Yeşilova maçında olduğu gibi olumlu futbolumuzu zaman zaman skora yansıtamıyoruz.

Pazar günü Türk Ocağı’na karşı kritik bir maça çıkacağız. Maç öncesinde antrenmanlarımız sakat oyuncularımızın çokluğundan dolayı sıkıntılı geçiyor.

Ömer, Toykan ve Cemre gibi önemli oyuncularımızın sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncularımız antrenman yapamadılar. Ancak onları maça yetiştirmek için çabalıyoruz. Defansın önemli ismi İbrahim Güler de cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ancak ben yine de sahaya çıkacak tüm oyuncularımıza güveniyorum.

Türk Ocağı maçımızı kazanacağımıza inanıyorum. Ama bunu başarmak için taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız vardır. Hamitköylüler’i ve tüm taraftarlarımızı tribünlere gelerek çocuklarımıza destek vermeye davet ediyorum. Futbolcularımıza tepelerden değil, tribünlerden verecekleri destek çok önemlidir.

Biz teknik heyet olarak Pazar gününe kadar takımımızı en iyi şekilde sahaya çıkarmak için çalışıyoruz. Sahamızda oynamanın avantajını da kullanarak da maçı kazanmayı hedefliyoruz.”