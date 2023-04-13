BTM Kurulu kararları belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

BTM Kurulu kararları belli oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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BTM Kurulu kararları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 8-9 Nisan tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

 


KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Sevban Alıcı (German Gold Akova Vuda)  2 Maç

Umut Menteş (Vadili)  1 Maç

Batuhan Ak (Kaplıca Karadeniz 61) 2 Maç

Halil Türen (Mehmetçik) 1 Maç

 

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Zeydan Şnverdi (Vadili) 2 Maç

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Tanju Kaya (Geçitkale)

Besim Aykanat (Mevlevi)

Mehmet Keskiner (Denizli)

Hüseyin Yeşilbaş (Geçitkale)

İzzet Şerifoğlu (Mevlevi)

Ali Elmas (Geçitkale)

Mustafa Karaosmanoğlu (Mevlevi)

Emre Can Olur (Bostancı Bağcıl)

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Tags:Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu
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