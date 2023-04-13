BTM Kurulu kararları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 8-9 Nisan tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Sevban Alıcı (German Gold Akova Vuda) 2 Maç
Umut Menteş (Vadili) 1 Maç
Batuhan Ak (Kaplıca Karadeniz 61) 2 Maç
Halil Türen (Mehmetçik) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Zeydan Şnverdi (Vadili) 2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Tanju Kaya (Geçitkale)
Besim Aykanat (Mevlevi)
Mehmet Keskiner (Denizli)
Hüseyin Yeşilbaş (Geçitkale)
İzzet Şerifoğlu (Mevlevi)
Ali Elmas (Geçitkale)
Mustafa Karaosmanoğlu (Mevlevi)
Emre Can Olur (Bostancı Bağcıl)