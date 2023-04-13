KİÜ ve AÜ Kazak ve Türk öğrenciler için işbirliği kararı aldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

KİÜ ve AÜ Kazak ve Türk öğrenciler için işbirliği kararı aldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Türk öğrenciler için işbirliği

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, Kazakistan Yükseköğretim Bakanı Danışmanı Rahimbek Zholaev ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret etti.

KİÜ’den verilen bilgiye göre, görüşmede KİÜ, Akdeniz Üniversitesi ve Kazakistan Yükseköğretim Bakanlığı ortak bir komisyon ile Kazak ve Türk öğrencilerine yönelik birçok alanda iş birliği kararı aldı.


Ziyarette üniversiteler arası iş birliğinin önemine değinen Arslanbaş, üniversite adasının imkan ve olanaklarını geliştirmek, büyütmek için  çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

KİÜ olarak Ada’da bulunan diğer üniversitelerle de eğitim çalışmalarında diyalog ve istişare içerisinde ilerlediklerine işaret eden Arslanbaş, “Bu eğitim adasının imkan ve olanaklarından yalnızca KKTC değil tüm Türk dünyası yararlanmalı diyerek Kazakistan Yükseköğretim Bakanlığı ile de istişarelerimizi güçlendirdik” dedi.

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Tags:kiüTürk öğrenciler için işbirliği
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