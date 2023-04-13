“Savaşın Konuşulmayan Yüzü: Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar” konulu konferans düzenlendi

“ Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde (KİÜ) emekli Büyükelçi, Yrd Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu tarafından “Savaşın Konuşulmayan Yüzü: Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar” konulu konferans verildi.

KİÜ’den yapılan açıklamaya göre konferansa, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Cemaliye Beysoylu Tahiroğlu, Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucusu Yrd. Doç. Dr. Asuman Bolkan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sina Kısacık, İşletme Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Dora Uzkesici, Psikoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Sevgül Türkoğlu Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlke Gürdal, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlksoy Aslım ve akademik kadro ile öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan emekli Büyükelçi Yrd. Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu, kayıp kişiler sorununun tüm dünyada insani bir sorun olduğunu vurgulayarak, konunun politize edilmemesi gerektiğini kaydetti.

“1963’ten beri kayıp şahıslar konusu Kıbrıs sorununun önemli bir bileşeni haline gelmiştir. İlgili taraflar uzun süreli barışı sağlamak, çatışmaya bir çözüm bulmak ve uzlaşmayı teşvik etmek istiyorlarsa, kayıp kişiler konusuna önem vermelidirler” diyen Şahoğlu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Sunumun ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Cemaliye Beysoylu Tahiroğlu tarafından emekli Büyükelçi Şahoğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi.