KKTC MOK Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları kapsamında on üçüncü toplantı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya; KKTC Milli Olimpiyat Komitesi ve Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ambargolar olimpizm ruhuna uymuyor

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, spor alanındaki açılımlara her zaman olduğu gibi desteğini sürdüreceğini belirtti.

Gençlerimize ve sporcularımıza spor alanında uygulanan ambargoların hiçbir uluslararası spor anlayışına ve olimpizm ruhuna uymadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıya katılan komite başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter ve yönetim kurulu üyelerine, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Spor politikasının oluşumundaki öneme değinildi

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç da toplantıda söz alarak dışa açılım konusuna yapılan çalışmaları anlattı.

Komitenin ortaya çıkardığı projelerin, ülkenin spor politikasının oluşumundaki önemine değinen Koç, Cumhurbaşkanı Tatar’ın spor alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı da komitenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.