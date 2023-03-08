Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne oynanan on beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin on beşinci haftasında Beyarmudu Belediyesi, Mesarya Darts Birliği, Girne Avcılık Atıcılık ve Gönyeli Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti.


Gazimağusa Darts Birliği-Taşkınköy ve Lefkoşa Darts Birliği-Ozanköy karşılaşmalarının beraberlikle sonuçlandığı haftayı Gönyeli Spor Kulübü lider tamamladı.

 

15’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar:

Beyarmudu Belediyesi-Merit Alsancak Yeşilova ( 9-7)

Yükseliş Hentbol İhtisas-Gönyeli S.K. ( 7-9)

Mesarya Darts Birliği-Düzova S.K.(10-6)

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Girne Av.At.S.K.( 7-9)

Gazimağusa Darts Birliği-Taşkınköy S.K.( 8-8)

Lefkoşa Darts Birliği-Ozanköy S.K. ( 8-8)

 

DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                     

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Gönyeli S.K.                        15        14        1          0          166      74        43        92

2.Beyarmudu Belediyesi        15        12        2          1          163      77        38        86

3.Lefkoşa Darts Birliği           15        9          4          2          136      104      31        32

4.Gazimağusa Darts Birliği    15        9          3          3          137      103      30        34

5.Girne Av.At.ve S.K. 15        8          2          5          127      113      26        14

6.Yükseliş Hentbol İhtisas      15        7          3          5          127      113      24        14

7.Ozanköy S.K.           15        4          3          8          109      131      15        -22

8.KKTC Fenerbahçeliler D.   15        4          2          9          107      133      14        -26

9.Mesarya Darts Birliği          15        4          1          10        96        144      13        -48

10.Düzova S.K.                       15        3          3          9          94        146      12        -52

11.Taşkınköy S.K.                  15        3          1          11        100      140      10        -40

12.Merit Alsancak Yeşilova   15        0          1          14        78        162      1          -84

 

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Tags:Darts Birinci LigiKuzey Kıbrıs Darts Federasyonu
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