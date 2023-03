Seniha & Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası’nda şampiyon Özcan Bundak

Golf Federasyonu organizasyonunda her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Seniha & Niyazi Öztoprak Turnuvası, geçtiğimiz gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda oynandı.

Stableford formatında, 18 çukur ve handicapın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada Net Birinciliğini 40 puan ile Özcan Bundak kazandı. Turnuvanın Net İkincisi 39 puan ile Rainer Lehmann olurken, Walter Resch de 36 puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva’nın Gross Birincisi ise 23 Gross puanı ile Hasan Garabli oldu.

Turnuvada yer alan diğer ödüllerden Nearest to the Pin Ödülü Karl Crosby’e giderken, Nearest to the Line Ödülünü ise Chris Moores kazandı.