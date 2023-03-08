Dan sınavında başarılı olanlar diplomalarını aldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Dan sınavında başarılı olanlar diplomalarını aldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Dan sınavında başarılı olanlar diplomalarını aldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kara Kuşak Dan sınavında başarılı olanlar açıklandı.

Sınavda başarılı olanlara diplomaları geçtiğimiz günlerde  Kaşgar Court Hotel’de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.


 

 

Dan sınavında başarılı olup diplomalarını alanlar:

Hüseyin Erçelik 3.Dan Siyah Kuşak

Nehir Seringöz 2.Dan Siyah Kuşak

Muhammad Y. Jallah 2.Dan Siyah Kuşak

Şakir Yağızsoy 2.Dan Siyah Kuşak

Süheyla Bölükbaşı 1.Dan Siyah Kuşak

Zehra Naz Ağan 1.Dan Siyah Kuşak

Havin Yılmaz 1.Dan Siyah Kuşak

Şebnem Eryiğit 1.Dan Siyah Kuşak

Zehra Bilge Bayram 1.Dan Siyah Kuşak

MubarakAbdurraheem 1.Dan Siyah Kuşak

Rojbin Özer 1.Dan Siyah Kuşak

Enise Püsküllü 1.Dan Siyah Kuşak

Muhammed Sefa Kılıç 1.Dan Siyah Kuşak

Sam Norouzi 1.Dan Siyah Kuşak

Defne Okçu 1.Dan Siyah Kuşak

Atlas Ersoy 1.Dan Siyah Kuşak

 

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Tags:Kara Kuşak Dan sınavıTaekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu
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