Dan sınavında başarılı olanlar diplomalarını aldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kara Kuşak Dan sınavında başarılı olanlar açıklandı.
Sınavda başarılı olanlara diplomaları geçtiğimiz günlerde Kaşgar Court Hotel’de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.
Dan sınavında başarılı olup diplomalarını alanlar:
Hüseyin Erçelik 3.Dan Siyah Kuşak
Nehir Seringöz 2.Dan Siyah Kuşak
Muhammad Y. Jallah 2.Dan Siyah Kuşak
Şakir Yağızsoy 2.Dan Siyah Kuşak
Süheyla Bölükbaşı 1.Dan Siyah Kuşak
Zehra Naz Ağan 1.Dan Siyah Kuşak
Havin Yılmaz 1.Dan Siyah Kuşak
Şebnem Eryiğit 1.Dan Siyah Kuşak
Zehra Bilge Bayram 1.Dan Siyah Kuşak
MubarakAbdurraheem 1.Dan Siyah Kuşak
Rojbin Özer 1.Dan Siyah Kuşak
Enise Püsküllü 1.Dan Siyah Kuşak
Muhammed Sefa Kılıç 1.Dan Siyah Kuşak
Sam Norouzi 1.Dan Siyah Kuşak
Defne Okçu 1.Dan Siyah Kuşak
Atlas Ersoy 1.Dan Siyah Kuşak