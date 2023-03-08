Lidya Alıcı’ndan önemli başarı

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun Ritmik Cimnastik Milli Takım antrenörümüz, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Kulübü’nün baş antrenörü Lidya Sarak Alıcı, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu hakemlik sınavlarına katılarak, başarılı oldu.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklamada Lidya Sarak Alıcı’yı kutlarken “Türkiye’de ve ülkemizde yapılacak müsabakalarda görev alabilecek olan Lidya hocamızın, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından temsilci olarak da görevlendirilmesi bizleri mutlu etmiştir. Lidya hocamızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” ifadelerini kullandı.