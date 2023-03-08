Girne- Lefkoşa ana yolunda kamyonet devrildi: Mehmet Kırat yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Girne- Lefkoşa ana yolunda kamyonet devrildi: Mehmet Kırat yaralandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Mehmet Kırat

Girne- Lefkoşa ana yolunda bugün 15.30’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Sürücü 65 yaşındaki Mehmet Kırat yaralandı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, kapalı kamyonet aracıyla ana yolda Lefkoşa istikametine seyreden Mehmet Kırat (E-65), Yakın Doğu Üniversitesi hizasına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Akasya ağacına çarptıktan sonra sol yana devrilerek durabilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Kırat’ın tedavisinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği belirtildi.


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