Dünya
Danimarka sandık başında, anketler solun zaferini işaret ediyor
Danimarka 179 sandalyeli parlamentosunun üyelerini belirlemek için bugün sandık başında. Anketlerin geneli seçimleri sol bloğun kazanacağını işaret ediyor.
Danimarka’da seçmenin ülkeyi yöneten Liberal Parti, Liberal İttifak, Muhafazakar Parti ve sağcı Danimarka Halkı Partisi azınlık koalisyonundan sosyal demokrat bloğa kayacağını gösteriyor.
Eğer anketler yanılmazsa 5 Haziran’da yapılacak seçimler sonucu ülkenin Başbakanlığı Lars Lokke Rasmussen’den Sosyal Demokrat Parti lideri Mette Frederiksen’e geçecek. Bu durumda Frederiksen ülke tarihinin ikinci kadın başbakanı olacak.