Danimarka sandık başında, anketler solun zaferini işaret ediyor

Ülkede sol partilerin oluşturduğu blok ‘kırmızı’ olarak anılıyor. İktidardaki koalisyona ise ‘mavi blok’ deniyor. Kopenhag Üniversitesi’nden önde gelen Danimarka seçim uzmanı Profesör Kasper Moller Hansen, seçimle ilgili değerlendirmesinde “Kırmızı bir Danimarka göreceğiz, 1971’den beri gördüğümüz en kırmızı Danimarka.” dedi.

Danimarka genel seçim kampanyaları boyunca küresel ısınma ve göçmen sorunu ülkede en çok tartışılan konular oldu.

Danimarka seçmeni için en önemli konu: Küresel ısınma

Moller Hansen, yaptıkları araştırmalara göre seçmenlerin en çok önemsediği konunun küresel ısınma olduğunu söyledi. Danimarkalı akademisyen, “Bu konu o kadar önemli oldu ki neredeyse tüm partiler en çevre dostu parti olma yarışına girdi.” şeklinde konuştu.

Ülkedeki yüzlerce müslümanı sınır dışı etmek isteyen Rasmus Paludan’ın aşırı sağcı partisi Stram Kurs (Sert Çizgi) ise anketlerden yüzde 2 alarak Danimarka meclisi Folketinget’de 4 sandalye alıyor.