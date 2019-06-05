Dünya

Romanya yargı reformunu durdurdu

5 Haziran 2019
Romanya Başbakanı Dancila ve AB Komisyonu Başkanı Juncker

AB Komisyonu Başkanı Juncker Romanya’nın tartışmalı yargı reformunu durdurduğunu açıkladı. Reform yolsuzlukla mücadeleye darbe vurduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve yardımcısı Frans Timmermans, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile Brüksel’de biraraya geldi. Görüşmede Romanya’nın yargı reformu masaya yatırıldı. Juncker yaptığı açıklamada Bükreş’in tartışmalı reformunu durdurduğu bilgisini verdiğini söyleyerek, bu kararın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yargı reformu neden eleştiriliyor? 

Romanya’daki yargı reformunu eleştirenler bu planın ülkede yargı sistemine müdahale ettiğini ve yolsuzlukla mücadeleye de darbe anlamına geldiğini belirtiyor. Özelllikle yolsuzlukla mücadeleyi öngören yasanın gevşetilmesi tepkilere neden olmuştu. Birçok suçta zamanaşımı süresinin kısaltılması, rüşvet alanların belirli koşullarda cezasız kalması tepkilere neden oluyor. Ülkedeki muhalif politikacılar yargı reformunu siyasetçilerin yolsuzluktan ceza almasının engellenmesine hizmet ettiğini belirterek, eleştiriyor.

AB Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans Mayıs ayında Romanya’ya yargı reformu nedeniyle uyarıda bulunmuştu. Romanya’da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Liviu Dragnea, hakkındaki yolsuzluk davasında en üst mahkemenin suçlu olduğuna karar vermesinin ardından cezaevine girmişti. Hali hazırdaki Başbakan Dancila cezaevindeki eski Dragnea’ya en yakın politikacılardan biri olarak nitelerdiriliyor ve yargı reformunun bu nedenle hayata geçirildiği ileri sürülüyor. Romanya’daki yargı reformu muhalefetteki siyasetçilerin yanı sıra ülkede hakim ve savcıların da protestolarına neden olmuştu.

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