Dünya Çevre Günü: Dakikada 13 kişi hava kirliliğinden ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yer yüzünde yaşayan 10 kişiden 9’unun kirli hava soluduğu uyarısında bulundu.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan DSÖ, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin kirli hava yüzünden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hava kirliliğinin büyük bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkati çeken DSÖ, enerji için fosil yakıt tüketimi, ulaşım ve sanayinin hava kirliliğine yol açarken, karbon salınımı ve küresel ısınmanın artmasına de neden olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ açıklmasında, bu sorunların üstesinden gelmenin, önemli sağlık sorunlarının aşılmasına da önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Hava kirliliği, saat başı 800, dakika başı 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Bu rakam, her yıl tüberküloz, ısıtma ve AIDS gibi hastalıkların tamamından ölenlerin 3 misli fazlası.

Metan ve dizelle yakıtla çalışan araçlarla, fırın ve ocakların yaydığı sis, ve karbon karası hem yerel hava kirliliğine hem de küresel ısınmaya yol açıyor.

Fosil yakıtların ısınmak için kullanımı, dizel jeneratörler, kömürle çalışan fabrikalar, kömürle güç üretimi, özellikle dizel yakıtla çalışan ulaşım araçları, tarım atıklarının açık havada yakımı, organik atıkların yine açık havada yakımı hava kirliliğinin yine başlıca nedenleri arasında.

Evlerdeki hava kirliliği, çoğu gelişmekte olan ülkelerde her yıl 3,8 milyon erken ölüme yol açıyor. Bu ölümlerin yüzde 60’ını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Dünyada çocukların yüzde 93’ü, hava kirliliğinin DSÖ standartlarının üzerinde olduğu bölgelerde yaşıyor. 2016 yılı rakamlarına göre, 15 yaşının altındaki 600 bine yakın çocuk solunum sorunların yüzünden hayatını kaybetti. Hava kirliliği, kalp hastalıklarından ölenlerin yüzde 26’sı, ciğer hastalıklarından ölenlerin yüzde 43’ü ve akciğer kanserinden ölenlerin yüzde 23’ünde en önemli faktör olarak ortaya çıkıyor. Hava kirliliği, astım, aşırı şişmanlık, ciğerlerin yeteri kadar gelişememesi, çocuk kanserleri ve bebeklerin yeteri ağırlıkta doğmamasında da önemli faktörler arasında.

